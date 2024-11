Rugby, i Lyons vogliono tornare a ruggire contro la capolista Viadana

Il primo tour de force stagionale termina allo Stadio Beltrametti, dove oggi pomeriggio – domenica 3 novembre – i Leoni di Urdaneta e Paoletti attendono il Rugby Viadana capolista della Serie A Elite. Terza sfida sentita consecutiva per i bianconeri, con una nuova edizione del Derby del Po che negli ultimi anni ha regalato soddisfazioni e sfide emozionanti.

Di fronte ai bianconeri una delle big del campionato, il Viadana di coach Pavan: i gialloneri arrivano alla quarta giornata a punteggio pieno, e l’obiettivo dichiarato è quello di ripetere la cavalcata della scorsa stagione, che portò la squadra alla prima finale scudetto dopo 20 anni.

Situazione opposta per i Leoni piacentini, che bramano ancora i primi punti in classifica. Nelle prime giornate gli uomini di Urdaneta e Paoletti hanno alternato situazioni positive a errori marchiani, ma la crescita resta evidente e lo staff tecnico punta al processo di maturazione della squadra, come ha spiegato il tecnico degli avanti Tino Paoletti: “Non dobbiamo darci alibi, la situazione di classifica parla per se, ma in ogni gara vediamo dei progressi. Contro Colorno ci siamo mossi bene in attacco, cercando di muovere la palla secondo il nostro piano di gioco, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Contro Viadana sarà un’altra sfida dura, contro un’altra contendente ai playoff e che ha dimostrato di essere in gran forma. Sul piano del gioco sappiamo tutti quello che c’è da mettere in campo: difesa dura, disciplina e concretezza. Vorrei vedere una squadra che in attacco segna punti ad ogni occasione, il fattore che fino a questo momento ci è costato di più”.

Esordio dal primo minuto per Steenkamp

Tutto pronto per la sfida del Beltrametti, che si terrà alle ore 14.30 tra Sitav Rugby Lyons e Rugby Viadana. Per quanto riguarda la formazione, i Lyons devono rinunciare a Moretto per infortunio ma ritrovano Portillo in panchina. Esordio dal primo minuto in campionato per il giovane mediano d’apertura Steenkamp.

Sitav Rugby Lyons: Cuminetti; De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Via A; Bance, Beletti, Cissè; Bur, Ruiz; Carones, Minervino, Libero. A disposizione: Cocchiaro, Acosta, Torres, Cemicetti, Portillo, Bottacci, Dabalà, Gaetano.

sitav lNon disponibili per infortunio: Bellucci, Salvetti, Moretto