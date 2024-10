Rugby, il diluvio sorride al Valorugby: seconda sconfitta consecutiva per i Lyons

Niente da fare per i Lyons: anche nella seconda giornata di Serie A Elite arriva una sconfitta. I bianconeri cadono sotto i colpi del Valorugby Emilia che passa senza troppi patimenti al “Beltrametti”, sfruttando il proprio predominio fisico in un contesto reso difficilissimo per la pioggia incessante e il campo pesante.

Il maggior “peso” della formazione reggiana ha fatto la differenza, con gli uomini di Marcello Violi che hanno potuto impostare la partita dominando negli impatti e non lasciando spazio agli attacchi bianconeri: in condizioni in cui era difficilissimo portare il pallone al largo, per i Leoni è stato difficile risalire il campo, complice anche una giornata storta al piede di Russo.

Un’altra chiave di volta della partita è stata la disciplina, che ha costretto i bianconeri a inseguire nel primo tempo. Prima un placcaggio alto di Beletti ha vanificato un buon avvio di gara, permettendo al Reggio di risalire il campo, poi un cartellino giallo mostrato ad Acosta per fallo professionale ha costretto in inferiorità numerica i bianconeri, costata due mete segnate da Cuoghi e Leituala. Anche la sfortuna si è messa di mezzo, con il forcing amaranto che ha preso avvio da un palo colpito su punizione, con il pallone che stato riconquistato dai reggiani a ridosso dell’area di meta. Nel finale del primo tempo il miglior momento dei Lyons, che prima riaprono la gara con la meta di Libero (la prima in bianconero), poi costringono al cartellino giallo Paolucci e vanno a un passo dalla seconda marcatura pesante: sforzo vanificato da una decisione dubbia da parte del direttore di gara in mischia, che fa terminare la frazione sul 7-21.

Nella ripresa i Lyons rientrano in campo con il morale sotto i piedi, e nei primi 20’ il Valorugby chiude i conti. Prima un’altra meta di maul con Marinello, poi Schiabel raccoglie in area di meta un “calcetto” di Leituala ed infine l’ex di giornata Pisicchio segna concludendo una bella azione veloce degli ospiti. Nel finale di partita c’è gloria per Maggiore, che segna la seconda meta dei Lyons da maul, ma i Lyons restano lontani dalla possibilità di raccogliere il punto di bonus. A fine partita, la leggenda bianconera Garry Barkle premia il Player of The Match Fabio Schiabel: per il neozelandese una bella occasione per una rimpatriata con i compagni di squadra delle sue stagioni come mediano di mischia dei Lyons.

I Leoni piacentini scenderanno in campo di nuovo domenica 27 ottobre a Colorno nella terza giornata di Serie A Elite.

LA FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI:

Tabellino

Sitav Rugby Lyons v Valorugby Emilia 12-42 (7-21)

Marcatori: p.t. 11’ m Marinello tr Ledesma (0-7), 23’ m Cuoghi tr Ledesma (0-14), 29’ m Leituala tr Ledesma (0-21), 32’ m Libero tr Russo (7-21)

s.t. 45’ m Marinello tr Ledesma (7-28), 55’ m Schiabel F tr Ledesma (7-35), 58’ m Pisicchio tr Ledesma (7-42), 67’ m Maggiore (12-42)

Sitav Rugby Lyons: Via G (22’ Libero, 62’ Steenkamp); De Klerk, Castro, Rodina, Bruno (cap); Russo (62’ Gaetano), Dabalà; Moretto, Beletti (54’ Bance), Perazzoli (44’ Cissè); Bur, Ruiz (65’ Bottacci); Torres (65’ Carones), Cocchiaro (65’ Maggiore), Acosta (65’ Libero) All. Urdaneta

Valorugby Emilia: Farolini; Schiabel D, Leituala, Schiabel F, Colombo (60’ Pagnani); Ledesma (60’ Pescetto), Cuoghi (60’ Gherardi); Amenta, Paolucci, Cenedese (31’ Esposito); Schinchirimini (56’ Pisicchio), Dell’Acqua (cap), Favre (56’ Rossi), Marinello (54’ Silva), Rimpelli (46’ Diaz) All. Violi

Arb. Francesco Meschini (Milano)

AA1: Clara Munarini (Parma) AA2: Antonio Luzza (Torino)

Quarto Uomo: Matteo Locatelli (Bergamo)

Cartellini: 21’ cartellino giallo ad Acosta (Sitav Rugby Lyons), 40’ cartellino giallo a Paolucci (Valorugby Emilia)

Calciatori: Russo 1/1 (Sitav Rugby Lyons), Steenkamp 1/1 (Sitav Rugby Lyons); Ledesma 6/6 (Valorugby Emilia)

Note: Giornata fortemente piovosa, terreno pesante, Spettatori 500 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0; Valorugby Emilia 5

Player of the Match: Fabio Schiabel (Valorugby Emilia)