Dal Memorial Dadati alla Serie A Elite: l’intenso fine settimana dei Lyons

Smaltite le festività pasquali, i Lyons Rugby sono pronti a lanciarsi a capofitto in un fine settimana denso di impegni per tutte le formazioni bianconere.

serie a elite

Piatto forte è la sfida di Serie A Elite in programma domenica alle 15.30, quando la prima squadra cercherà di confermare la vittoria ottenuta nell’ultima giornata di campionato sul campo del Petrarca Padova. Nella volata finale per la salvezza, i leoni cercano punti preziosi in ogni gara, dopo aver agganciato Mogliano al 7° posto.

in campo anche la squadra cadetta

Torna in campo anche la Squadra Cadetta, che gioca per blindare il primo posto nel girone Promozione di Serie C. I giovani leoni sono già sicuri dell’accesso ai playoff, ma nella sfida con il Rugby Parma possono escludere gli avversari dalla corsa alla vittoria del Girone. La sfida si giocherà sabato 6 aprile alle 16.00 sul campo principale dello Stadio “Walter Beltrametti”, per un vero e proprio “big match” attesissimo.

gli impegni dell’under 18

Per l’Under 18 bianconera serve riprendere il ritmo, dopo quasi un mese di interruzione del campionato: lo staff tecnico bianconero ha quindi organizzato una sfida triangolare con Brixia Rugby e Rugby Colorno, che si disputerà nel pomeriggio di sabato presso l’ASO Stadium di Ospitaletto. Domenica invece sarà la volta dei due Leoni Christopher Baas e Sebastiano Bolzoni, che scenderanno in campo con la maglia della Nazionale Under 18 nella terza sfida del Six Nations Festival a Parma contro la Scozia.

il memorial dadati

Domenica allo stadio “Walter Beltrametti” andrà in scena anche la 14° edizione del Memorial “Melchiorre Dadati – Paolo Rossi”, una delle più importanti rassegne giovanili d’Italia, che quest’anno vedrà scendere in campo 12 selezioni Under 16 provenienti da 8 regioni italiane. Una bella giornata di rugby e divertimento per tutti che coinvolgerà tutta la famiglia bianconera nel ricordo del “Dado”, il fondatore del club bianconero. Le prime sfide inizieranno alle 10.30 di domenica, con le squadre che saranno impegnate fino al pomeriggio inoltrato.

under 14 e under 16

Sabato sarà grande giornata per l’Under 14 e l’Under 16 bianconere, che avranno l’onore di affrontare la squadra inglese dei Battersea Ironsides Under 14 e Under 15, impegnati in una tournée in Italia. Sarà un grande pomeriggio di festa sul campo della Sede Lyons di Via Rigolli, a cui parteciperanno anche gli amici dell’Urpa Alessandria per dare vita a un torneo triangolare. Appuntamento per le 16.00.

il torneo dei leoncini

Domenica torneranno in campo anche i “Leoncini” del Settore Propaganda, che parteciperanno al prestigioso Torneo “Colla De Sensi” di Noceto presso lo Stadio “Nando Capra”.