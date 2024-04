Blocco retrocessioni, Sitav Rugby Lyons rimane in Serie A Elite

Sitav Rugby Lyons prenderà parte al massimo campionato italiano anche nella stagione sportiva 2024/2025. La notizia arriva in seguito alla delibera del Consiglio Federale che prevede il blocco delle retrocessioni dalla Serie A Elite Maschile per la stagione corrente.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE

“Al di là dell’ovvia soddisfazione derivata dalla notizia per la nostra società – spiega Il presidente bianconero Guido Pattarini -, è significativo che la linea portata avanti dai club sia stata ascoltata e accolta: fin da inizio stagione tutti i presidenti delle società avevano espresso la contrarietà al progetto di portare la Serie A Elite a otto squadre, concetto poi espresso ripetutamente nelle varie riunioni con la Federazione. Siamo molto soddisfatti anche della conferma della riforma dei campionati inferiori, con la nuova Serie A1 a 10 squadre che renderà più competitive le neopromosse nel massimo campionato. Negli anni ci siamo passati noi come altre squadre, con il sistema attuale il salto di categoria era troppo netto e in questa stagione a farne le spese è stato il Vicenza, che merita una seconda opportunità al vertice del rugby italiano per consolidarsi e giocarsela alla pari con tutti, cosa che ci auguriamo accadrà sempre di più in futuro”.

“UNA RETROCESSIONE CHE SAPEVA DI BEFFA”

“Da parte nostra – ha proseguito Pattarini – la retrocessione patita in questa stagione sapeva di beffa per i numeri collezionati in stagione. Abbiamo eguagliato il record di punti della nostra società nel massimo campionato italiano, stabilito in precedenza quando però il campionato era a 10 squadre e quindi con due partite in più. Gli sforzi della squadra sono stati evidenti e meritavano un finale migliore. Ora che abbiamo la certezza riguardo al nostro futuro possiamo guardare avanti con maggiore serenità per programmare la prossima stagione, che costituirà una nuova importante sfida per tutta la nostra famiglia.”