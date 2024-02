Rugby, Lyons nella tana della capolista Viadana per rilanciarsi in classifica

Dopo un mese di pausa torna la Serie A Elite per la Sitav Rugby Lyons, e lo fa con l’impegno più difficile: i “leoni piacentini” sono attesi dalla trasferta sul campo della capolista Viadana, squadra che all’andata espugnò il Beltrametti per 13-15 e che da allora si è affermata come la compagine più in forma del campionato. Il match è in programma oggi, sabato 10 febbraio, alle 15.00.

I Lyons sono chiamati a marcare punti in classifica, dopo lo 0 rimediato contro Rovigo il 6 gennaio scorso, e rilanciarsi in classifica nella corsa alla salvezza. Il Viadana è in vetta alla classifica ed è la vera sorpresa della stagione, dopo un girone d’andata che ha visto i gialloneri imporsi grazie a una difesa feroce e un gioco d’attacco vivace e concreto. La lotta per il primo posto è con i campioni d’Italia del Rovigo, a solo un punto di distanza, ma il Viadana ha attualmente il vento in poppa, dopo le importanti affermazioni su Colorno, Petrarca Padova e Mogliano. Per i mantovani il sogno è quello di riportare a casa lo Scudetto, ottenuto una sola volta nel 2002.

In casa Lyons sale la pressione, ma il clima del gruppo resta positivo e la voglia di vincere invariata.