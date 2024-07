Rugby, Guido Pattarini confermato presidente dei Lyons: per lui terzo mandato

Lunedì 8 luglio l’assemblea dei soci della Sitav Rugby Lyons si è radunata per eleggere le nuove cariche dirigenziali per il prossimo triennio.

Confermato come presidente Guido Pattarini, che guiderà ancora la società di via Rigolli per il suo terzo mandato. Allo storico capitano Lyons vanno gli auguri di tutta la famiglia bianconera per il percorso da condurre assieme per i prossimi tre anni, che si spera ancora ricco di successi e soddisfazioni per tutte le squadre: “Sono passati sei anni dal mio ‘primo giorno’ come presidente – ha spiegato il numero uno bianconero – un salto nel buio di cui oggi più che mai sono fiero. Alla guida della nostra società e della nostra casa ho vissuto due storiche promozioni, quella in Serie A Elite della prima squadra e quella in Serie B della squadra cadetta, due obiettivi che ci eravamo posti come società ma su cui era difficile scommettere. Ai risultati delle squadre seniores vanno aggiunti i progressi fatti dalle nostre squadre giovanili, che nell’ultimo anno hanno riportato nelle nazionali Azzurre due nostri atleti su cui punteremo molto in futuro, e la ripresa del Settore Propaganda, duramente colpito dalla pandemia ma che ha risposto nel migliore dei modi nelle ultime stagioni, sia a livello di numeri di ragazzi tesserati che di soddisfazione delle famiglie, la cosa in assoluto più importante e nostro biglietto da visita per la costruzione di un ambiente sano, accogliente e formativo come vogliamo essere. Non posso e non voglio intestarmi questi risultati, la mia è solo fortuna e privilegio di essere il presidente di questa grande famiglia che sa sostenere, lottare e crescere unita. Ringrazio il consiglio direttivo e l’assemblea per la fiducia confermata nei miei confronti e del nostro gruppo dirigente, consci di poter sempre contare sul sostegno che tutti voi sapete darci”.

Tante conferme ma altrettante novità per le cariche elettive: lasciano il consiglio direttivo Vincenzo Bassi, Paolo Botti, Lorenzo Casalini, Daniele Moggi, Paolo Orlandi, Silvano Pighi ed Enrico Rancati.

Subentrano nel consiglio direttivo e con cariche dirigenziali rinnovate Stefano Nucci e Claudio Deltrovi, due volti noti in via Rigolli e tra i fautori della grande crescita societaria avvenuta negli ultimi 15 anni. Entrambi ex direttori sportivi e allenatori bianconeri, Nucci e Deltrovi svolgeranno nuove mansioni importanti per lo sviluppo della società bianconera a partire da questa stagione sportiva: Stefano Nucci è stato nominato general manager, mentre Claudio Deltrovi ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico.