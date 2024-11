I Lyons vedono rosso a Colorno: sconfitta per 28-21 con due espulsioni

L’indisciplina condanna i Lyons a una dolorosa sconfitta sul campo del Colorno, al termine di una sfida serrata che ha visto i bianconeri andare in vantaggio e capitolare in inferiorità numerica. Alla fine saranno 4 i cartellini inflitti ai Lyons, di cui due pesantissimi rossi a Bur e Cocchiaro, con il Colorno che ne ha approfittato per marcare due mete in situazione di 15 contro 12.

Una serata che era iniziata in modo promettente, con la mischia bianconera a mettere in difficoltà il Colorno aprendo le marcature al 12’ con Cocchiaro a finalizzare una maul. La prima mezzora è appannaggio dei Leoni, che forzano anche un cartellino giallo a Manni non riescono a concretizzare la superiorità numerica. Il Colorno non sarà magnanimo: al 30’ cartellino giallo a Bur e immediatamente i padroni di casa colpiscono, con Del Prete che marca la meta del pareggio.

Si va al riposo in parità, e il confronto si mantiene equilibrato fino al 50’, quando arriva la svolta della partita: un intervento in pulizia di Cocchiaro viene sanzionato con un rosso diretto, così i Lyons sono costretti a difendersi in inferiorità numerica per 30 minuti. Il Colorno ne approfitta al 59’, arrivando a marcare all’ala con Corona e andando in vantaggio per la prima volta nella partita. Al 65’ piove sul bagnato: prima Nakov compie un intervento pericoloso e viene sanzionato con un giallo, poi sull’azione successiva Bur colleziona il secondo cartellino della gara lasciando i suoi addirittura in 12. Con la tripla superiorità numerica il Colorno ha vita facile, trovando altre due mete finalizzate al largo dai trequarti. A partita virtualmente chiusa, c’è spazio per un importante moto d’orgoglio dei bianconeri, che anche in 13 riescono a marcare due mete nel finale e conquistare un punto di bonus che dà morale in vista delle prossime sfide.

Sitav Rugby Lyons tornerà in campo sabato 16 novembre per la sfida di campionato al Rovigo, che si disputerà al Beltrametti per inversione di campo rispetto al planning originale.