Rugby Lyons, dopo la pausa si torna in campo al Beltrametti con le Fiamme Oro

La Sitav Rugby Lyons arriva al primo spartiacque della stagione: dopo le prime cinque giornate di campionato vissute a ritmi serrati, è arrivata la prima pausa stagionale, che ha permesso alla squadra di Urdaneta e Paoletti di ricaricare le pile e affinare strategie e intesa in vista di un ciclo di sfide decisive. La partita in programma oggi, domenica 1° dicembre, al Beltrametti contro le Fiamme Oro sarà la prima di un mese che vedrà i leoni piacentini affrontare le squadre che figurano nella seconda metà della classifica, con l’ultima gara del girone di andata che vedrà i bianconeri affrontare in trasferta la Lazio nel mese di gennaio. Dopo un inizio oltremodo complicato, per i Leoni è il momento della svolta, con la possibilità concreta di raccogliere i primi punti in campionato.

A livello di formazione, si segnala il cambio tra Castro e Cuminetti, che si invertono nelle posizioni di centro ed estremo, e il rientro dalla squalifica di Bur, che coprirà il ruolo di seconda linea al fianco di Salvetti.

Sitav Rugby Lyons: Castro; Gaetano, Cuminetti, Rodina, Bruno (cap); Steenkamp, Via A; Portillo, Cissè, Bance; Bur, Salvetti; Torres, Minervino, Acosta

A disposizione: Maggiore, Libero, Carones, Ruiz, Moretto, Beletti, Dabalà, Nakov

Non disponibili per infortunio: Bellucci, De Klerk, Via G