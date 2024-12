Rugby, sarà una “baby Lyons” quella che riceve Vicenza in Coppa Italia

La Sitav Rugby Lyons torna allo stadio Beltrametti per la terza sfida stagionale di Coppa Italia di rugby, che vedrà gli uomini di Urdaneta e Paoletti ospitare i Rangers Vicenza. Una sfida, in programma sabato 14 dicembre alle 14.00, è di quelle da prendere inevitabilmente “con le pinze”, visto che la settimana prossima ci sarà il “replay” di questa sfida in campionato dove i leoni piacentini hanno in mente di conquistare punti pesanti in ottica salvezza.

Largo ad alcune “seconde linee” per la sfida di sabato, con anche ben quattro esordi per giovani prodotti del vivaio Lyons: partiranno titolari Viti e Molina, al primo anno Seniores in maglia bianconera, e per i trequarti dell’Under 18 Franzoso (mediano d’apertura) e Belforti (estremo). In assenza di Bruno e Cuminetti, i gradi di Capitano saranno indossati da Khadim Cissè, che ha già rivestito il ruolo in passato.

I Lyons sono attualmente in ultima posizione nel girone di Coppa Italia, avendo conquistato un punto nelle prime due uscite contro Colorno e Valorugby. La qualificazione ai playoff è quindi sfumata per i bianconeri, a cui rimane ancora la sfida con il Petrarca Padova in programma a gennaio.

“Per i nostri ragazzi la chiave sarà affrontare la sfida con serenità – ha dichiarato coach Urdaneta. Tutti hanno delle qualità importanti, e siamo sicuri che metteranno l’anima in campo per divertirsi e onorare l’impegno. Mettiamo comunque in campo un formazione competitiva, da cui ci aspettiamo una prestazione coraggiosa e affamata”.