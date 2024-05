Rugby, la squadra cadetta dei Lyons conquista la serie B dopo una stagione perfetta

Serie C, finale playoff per la promozione, il trionfo è bianconero: i leoni della squadra cadetta conquistano la Serie B al termine di una stagione perfetta.

Un campionato da imbattuti quello del Rugby Lyons, con venti vittorie in venti partite, collezionando l’ultimo sigillo imposto durante la finale di ritorno con il Rugby Parma al Beltrametti. La stagione si conclude con una grande festa, meritata dai ragazzi di Baracchi e Solari, che anche nell’ultimo atto della stagione hanno messo in campo una grande prestazione, piegando Parma con uno score finale di 5 mete a una, e una grande dimostrazione di forza.

la partita

Di fronte a un pubblico del Beltrametti mai così numeroso ed entusiasta, i padroni di casa partono in quarta con una meta di Andra Oppizzi al 3’, trasformata da Groppelli, portandosi subito sul 7-0. La risposta del Rugby Parma è arrivata poco dopo con un calcio piazzato di Colla al 6’, riducendo il distacco a 7-3. I Lyons hanno però rapidamente ripreso il controllo della partita con una meta di Borghi al 21’, seguita da una trasformazione di Groppelli che ha portato il punteggio sul 14-3. Un ulteriore calcio piazzato di Groppelli al 27’ e una seconda meta di Borghi al 35’ hanno chiuso il primo tempo con un solido 22-3 per i padroni di casa.

Nella ripresa, il Rugby Parma ha cercato di rientrare in partita con una meta di Bersani al 47’, portando il punteggio sul 22-8. Tuttavia, i Lyons hanno risposto con ulteriori mete di Salerno al 64’ e Bellani al 79’, entrambe trasformate da Groppelli N, consolidando il risultato finale sul 36-8 e dando il via alla festa bianconera. Un match dominato dai Lyons che hanno messo in campo una performance impeccabile, sia in attacco che in difesa. Riccardo Borghi è stato eletto “Player of the Match” per la sua prestazione da due mete.

La festa

Il capitano Bianconero ha potuto ritirare la Coppa di Campioni Regionali di Serie C, consegnato dal Presidente del Comitato Regionale Giacomo Berdondini e dall’Assessore allo sport Mario Dadati. Per la squadra Cadetta di Sitav Rugby Lyons la prossima stagione sarà la prima in un campionato nazionale: una grande soddisfazione per la società piacentina, che nelle sfide di finale ha schierato una formazione interamente composta da giocatori piacentini cresciuti nel vivaio Lyons.