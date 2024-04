Rugby Serie A Elite, Lyons a caccia di punti salvezza nella tana del Petrarca Padova

Dopo la roboante vittoria sul Valorugby Emilia del 23 marzo, i Lyons sono pronti al decisivo rush finale della stagione di Serie A Elite di rugby, con due partite decisive per conquistare la salvezza. Si parte domenica 7 aprile, quando alle 15.30 i bianconeri proveranno a strappare punti al cospetto di un avversario forte come il Petrarca Padova, attualmente terzo in classifica.

petrarca padova, avversario forte e motivato

Dopo la sconfitta patita nel “derby d’Italia” con Rovigo, ci si aspetta un Petrarca voglioso di tornare alla vittoria per esorcizzare il doloroso 12-10 del “Battaglini”, che ha tagliato fuori i veneti dalla corsa ai primi due posti della classifica e di conseguenza al ruolo di testa di serie ai playoff. Per la formazione patavina ci sono ora due partite per ritrovare confidenza e lanciarsi verso la post season con l’obiettivo di battere Viadana e Rovigo, che ora guidano la classifica.

i lyons si giocano la stagione al rush finale

In casa Lyons, l’ebbrezza per l’impresa contro il Valorugby Emilia ha preso lasciato spazio alla tensione per queste ultime due gare, in cui i Leoni si giocheranno tutta la stagione. Nella formazione per la sfida del “Geremia”, importanti i rientri di Portillo, ripresosi dall’infortunio patito a Mogliano, e di Cocchiaro, che ha saltato oltre metà stagione per un problema al tendine d’Achille, mentre peserà l’assenza all’apertura di Chico, con Joaquin Paz chiamato a fare gli straordinari vestendo la maglia numero 10.