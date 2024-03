Rugby, in casa di Mogliano i Lyons si giocano una buona fetta di salvezza

È il momento della verità in casa Lyons, per una sfida che vale una stagione intera. Oggi, sabato 16 marzo, alle 13.30 a Mogliano si decide una grossa fetta di salvezza, con i leoni piacentini che cercheranno di allungare in classifica sui veneti e chiudere il discorso con tre giornate d’anticipo. Una sfida capitale, insomma, con lo Stadio Maurizio Quaggia a fare da cornice a questo scontro decisivo.

Lyons a quota 20, Mogliano a quota 17 punti. Così recita la classifica di Serie A Elite alle soglie della 15° giornata, a cui i bianconeri si affacciano con il match point in mano: una vittoria al “Quaggia” rappresenterebbe una svolta importante alla stagione, con la possibilità di portarsi in vantaggio netto sui rivali, che attualmente occupano il penultimo posto in classifica e sono a rischio retrocessione, che avverrebbe dopo 15 anni consecutivi in massima serie.

Non sarà un’impresa facile per i piacentini, contro una squadra che può vantare ottimi talenti e che tra le mura amiche ha impensierito tutti gli avversari, prendendosi anche il prestigioso scalpo del Petrarca Padova. All’andata Mogliano fu capace di espugnare al Beltrametti, in un confronto serrato deciso in favore dei veneti per pochi punti, con l’ultima azione bianconera che si fermò a un passo dalla meta della vittoria.

Sitav Rugby Lyons: Del Bono; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Chico, Fontana; Portillo, Moretto, Mannelli; Pisicchio, Salvetti; Tripodo, Minervino, Acosta

A disposizione: De Rossi, Aloè, Cafaro, Cemicetti, Bance, Bottacci, Cissè, Cuoghi