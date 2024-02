Rugby Lyons, in casa di Vicenza un fondamentale scontro salvezza

Il momento della verità è giunto: i Lyons non possono permettersi di sbagliare l’appuntamento di oggi, sabato 17 febbraio (ore 14.30), sul campo del Rugby Vicenza, ultimo in classifica e a secco di vittorie. Con un’affermazione in trasferta i piacentini scavalcherebbero Mogliano al settimo posto in classifica, posizione fondamentale per la permanenza in Serie A Élite.

In casa Lyons si sente l’aria del grande giorno, come conferma l’head coach Bernardo Urdaneta: “Dalla partita di Viadana usciamo con conferme importanti riguardo l’atteggiamento, la carica agonistica e la voglia di lottare. A parte le due mete subite, arrivate su azioni estemporanee e fortunose, abbiamo messo in campo una grande difesa, anche in situazioni critiche, che ci hanno tenuto in partita contro la miglior squadra del campionato. Ci è mancata precisione in attacco e nel gioco al piede, situazioni su cui abbiamo lavorato in settimana e che abbiamo corretto. Lavoriamo da inizio anno per giocare partite decisive come questa, e ci faremo trovare pronti: non accetteremo nessun verdetto diverso da una vittoria”.