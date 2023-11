Rugby Serie A Elite: esame della verità per i Lyons contro Mogliano Veneto

Primo momento della verità per la Sitav Rugby Lyons, che sabato alle 14.30 affronterà una sfida importantissima al Beltrametti. A Piacenza arriva il coriaceo Mogliano Veneto, squadra ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale ma che ha dimostrato di essere una valida avversaria per tutti. Una sfida da non fallire per i “Leoni” di Urdaneta e Paoletti, che possono allo stesso tempo risalire la classifica e distanziare la zona retrocessione. Dopo due sconfitte di misura che hanno portato rammarico, una bella affermazione è quello che serve al gruppo bianconero in vista delle impegnative sfide in programma nel mese di dicembre.

Mogliano si presenta al Beltrametti accreditato del penultimo posto in classifica, ma la squadra di Coach Caputo ha dimostrato tutto tranne che di essere un avversario facile. O biancoblu sono infatti reduci da un pareggio in casa del Rovigo campione d’Italia, in cui gli uomini di Caputo hanno anche avuto la possibilità di vincere con un drop allo scadere fuori misura. I veneti sono una squadra con una mischia forte e una cabina di regia di alto livello, che rende i biancoblu una squadra equilibrata e con ottimi meccanismi di gioco.

La giornata di sabato si preannuncia come una data speciale, ma per qualcuno lo sarà un po’ di più: il capitano bianconero Lorenzo Maria Bruno taglierà il traguardo delle 150 presenze in maglia Lyons. Un’altra tacca aggiunta alla collezione di “Blondo”, ormai sempre di più bandiera e simbolo di questa era di Sitav Rugby Lyons. Per lui, sabato ci sarà anche l’occasione di ritoccare il record di mete realizzate in maglia Lyons, raggiunto con la doppietta nella scorsa partita contro le Fiamme Oro a quota 72, pari merito con il recordman Paolo Ferretti. Con una segnatura Bruno scriverebbe ancora una volta il suo nome nella storia bianconera, ma l’obiettivo di questo sabato non sarà personale: il focus rimane portare a casa la vittoria e rilanciarsi dopo le sconfitte con Viadana e Fiamme Oro.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Chico, Via A; Portillo, Cissè, Bottacci; Cemicetti, Pisicchio; Tripodo, Minervino, Pelliccioli

A disposizione: Cocchiaro, Acosta, Morosi, Filoni, Mannelli, Bance, Cuoghi, Zaridze