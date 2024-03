Rugby Serie A Elite, niente da fare per i Lyons: Mogliano vince per 38-32

Niente da fare per i Lyons, sconfitti per 38-32 da Mogliano nella 15° giornata del campionato di Serie A Elite di rugby. Padroni di casa più efficaci in attacco e capaci di sfruttare le disattenzioni difensive dei bianconeri. Prova deludente per i piacentini, che nonostante le 4 mete marcate sono costretti a inseguire da metà primo tempo fino alla fine della gara, dopo aver subito due mete in superiorità numerica.

Domenica 24 marzo la Sitav Rugby Lyons tornerà in campo per la sfida al Valorugby Emilia allo Stadio Beltrametti.