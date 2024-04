Inseguendo la salvezza: i Lyons ricevono oggi Colorno, conta solo vincere

Tutte le fiches sono sul tavolo per i Lyons nel derby contro Parma: alle 14.00 di oggi al Beltrametti i bianconeri si giocheranno una stagione intera per conquistare la salvezza.

Di fronte ci sarà un Colorno tranquillo, già sicuro del proprio piazzamento finale in quinta posizione. Ben più altalenante è stata la stagione dei Lyons, nonostante l’exploit dell’anno scorso in cui conquistarono per la prima volta i playoff.

Qualche difficoltà in più quest’anno per gli uomini di Umberto Casellato, soprattutto nel girone di ritorno, in cui non sono riusciti a battere nessuna delle squadre che li precedono in classifica, conquistando solo una vittoria nelle ultime quattro partite disputate.

Il Colorno resta una squadra forte e profonda, con tanti elementi di esperienza che possono fare la differenza, tra cui gli ex Azzurri Bisegni, Lovotti e Mbanda. Nella gara d’andata la formazione parmigiana riuscì a prevalere per soli tre punti, in una partita in cui i Lyons arrivarono più volte vicini a marcare la meta del sorpasso senza che venisse convalidata.

In casa Lyons un solo risultato è auspicabile: la vittoria. Quattro punti mancano per agganciare le Fiamme Oro in zona salvezza, 5 per scavalcarle. Tutto in 80 minuti, al termine di una stagione complicata ma che può ancora regalare una giornata di gloria ai bianconeri.

A caricare la squadra è il capitano, Lorenzo Maria Bruno, attualmente metaman del campionato insieme al compagno di squadra Minervino, in vetta alla classifica con 9 marcature a testa: “Non è una partita come le altre, ma la chiave sarà non metterci ulteriore pressione: dovremo affrontare questa partita come una giornata ‘normale’, senza ansia ma con la voglia di scendere in campo e vincere. Vogliamo dare una grossa gioia al nostro pubblico, dopo la bella vittoria sul Valorugby Emilia dello scorso mese, e chiudere con un sorriso questa stagione, indipendentemente dall’esito che dirà la classifica”.