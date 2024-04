I Lyons Rugby lottano, ma cedono 23-26 al Colorno e retrocedono

Una bellissima e generosa prestazione dei Lyons non basta per guadagnare la salvezza. I bianconeri al Beltrametti hanno lottato fino all’ultimo contro Colorno, uscendo sconfitti per 23-26: a 3 minuti dalla fine la meta di capitan Bruno aveva dato l’illusione del sorpasso, che però è rimasta tale. E al fischio di chiusura il verdetto è quello della retrocessione dalla Serie A Elite.

IL TABELLINO DI LYONS-COLORNO 23-26

Sitav Lyons: Biffi, Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno, Chico, Cuoghi (29’st Via A.) (32’st Via G.), Moretto, Petillo (1’st Bance), Janse Van Rensburg (29’st CEmicetti), Pisicchio (18’st Cissè), Salvetti, Morosi (15’st Tripodo), Minervino (15’st De Rossi), Acosta (15’st Pelliccioli). All: Urdaneta

Colorno: Van Tonder, Leaupepe, Pavese (32’st Palazzani), Waqanbau (5’st Ceballos), Batista, Hugo, Del Prete, Koffi, Adorni 15’st Ruffolo), Manni (26’st Risica), Van Vuren (5’st Broglia), Butturini, Tangredi (20’st Galliano), Ferrara, Franceschetto (15’st Lovotti). All: Casellato

Arbitro: Riccardo Angelucci di Livorno

Marcatori: 1′ drop Chico (30); 9′ cp Hugo (3-3); 15′ mt Leaupepe tr Hugo (3-10); 22′ mt Biffi tr Chico (10-10); 30′ cp Hugo (10-13); secondo tempo: 4′ mt Cuminetti (15-13); 12′ cp Hugo (15-16); 23′ cp Chico (18-16); 28′ mt Ferrara (18-21); 33′ mt Pavese (18-26); 37′ mt Bruno (23-26)

LA FOTOGALLERY DI LYONS RUGBY-COLORNO DI ANGELA PETRARELLI