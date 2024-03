Al Beltrametti lo scontro tra Lyons e Valorugby Emilia: in palio punti salvezza

Inizia la primavera e la stagione bianconera entra nel vivo con un altro fine settimana denso di appuntamenti per le squadre dei Lyons Rugby.

Prima tra tutti, l’attesa sfida di Serie A Elite tra la squadra piacentina e il Valorugby prevista per oggi, 24 marzo, alle 14.00 al Beltrametti.

La vittoria dei Lyons nel derby emiliano rappresenterebbe un’occasione per centrare la salvezza per la squadra bianconera.