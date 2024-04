Il rugby a scuola per diffondere i valori dello sport: 130 studenti coinvolti

Basta un semplice nastro attaccato alla vita per simulare il placcaggio, ed ecco come si inizia a imparare a giocare a rugby. Sono oltre 130 gli studenti del primo anno dell’istituto Isii Marconi Da Vinci di Piacenza che hanno partecipato al progetto ideato dal Piacenza Rugby per diffondere lo sport della palla ovale nelle scuole, in collaborazione con il Comune di Piacenza e l’Ufficio scolastico provinciale.

Cos’è il rugby flag?

Dopo le lezioni teoriche in classe, gli alunni si sono cimentati direttamente sul campo Carlo Mazzoni della società biancorossa giocando a rugby flag, variante che non prevede contatti ed è propedeutica al vero sport. “Abbiamo ancora una volta coinvolto gli studenti – ha spiegato Fausto Bonatti, coordinatore attività nelle scuole per il Piacenza Rugby – perché riteniamo che lo sport debba essere conosciuto e praticato per i valori che esprime”.