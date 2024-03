Piacenza Rugby: corso per promuovere inclusione e valori sportivi

Promuovere il gioco e l’Inclusione: questo l’oggetto del corso di formazione che s tenuto sabato 16 marzo al Centro Sportivo “Carlo Mazzoni”, sede del Piacenza Rugby Club. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ufficio Educazione Fisica di Piacenza in collaborazione con il comitato provinciale FIR e rivolta agli insegnanti di educazione fisica, educazione motoria, scienze motorie e sostegno delle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Piacenza e provincia.

Piacenza Rugby: IL CORSO

Il corso di formazione, tenuto da Federico Grangetto, Head Coach del Piacenza Rugby, ha fornito agli insegnanti uno strumento metodologico concreto ed efficace per promuovere la cultura inclusiva dell’educazione fisica, motoria e sportiva attraverso il Flag Rugby. Il Flag Rugby è accessibile a tutti, questo il punto cardine della formazione: il Flag Rugby può essere praticato da tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o abilità motorie. Chiari anche gli obiettivi della formazione: Sviluppare proposte ideali per la scuola attraverso lavori di gruppo e sviluppo di proposte operative. Promuovere i valori sportivi: il Flag Rugby è stato utilizzato per valorizzare la lealtà, il rispetto e la collaborazione tra gli studenti, promuovendo così i valori sportivi nella competizione.