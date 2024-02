Piacenza Rugby, il giovane biancorosso Inza Dene convocato in Nazionale U18

Convocazione di prestigio per il giovane Inza Dene: La terza linea del Piacenza Rugby è stato infatti convocato per la terza volta in Nazionale Under 18. Dene, classe 2006, è stato inserito nella lista dei ventiquattro “azzurrini” selezionati per il raduno di Parma in vista del match tra Italia e Francia che si terrà sabato 24 febbraio a Viadana.

“Questa convocazione, oltre ad essere motivo d’orgoglio per la nostra società – ha commentato Daniele Boccuni, presidente del Piacenza Rugby – rappresenta anche il risultato di un impegno collettivo, di una squadra che gli ha permesso di esprimere le proprie qualità e di crescere. È il frutto dell’ottimo lavoro dei numerosi allenatori che lo hanno affiancato dal minirugby ad oggi e che gli hanno saputo trasmettere tutte le loro competenze e la loro grande passione per questo sport”.