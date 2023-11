Vola il Piacenza Rugby, quinta vittoria di fila e testa a testa con Lecco in vetta

Quinta vittoria consecutiva per i biancorossi di Grangetto che hanno la meglio sul Bergamo sceso al Beltrametti con l’idea di far punti e affermarsi come squadra di alta classifica e che invece con questa sconfitta scivola all’ottavo posto con due sole partite vinte su cinque. Al di là di queste prime valutazioni il Bergamo, squadra leggera ma veloce, ha dato del filo da torcere ai padroni di casa tenendo il risultato in bilico fino a dieci minuti dalla fine della gara quando la meta di Cornelli ha chiuso di fatto i giochi sul 31-22.

Guardando la classifica a metà del girone di andata, si possono fare le prime valutazioni: due sono le squadre che si giocano la testa del girone: Piacenza e Lecco (come i biancorossi, ancora imbattuto) inseguite da Amatori Capoterra, Cus Milano, Genova, Savona, Rho prossimo avversario dei biancorossi e Bergamo. Questi sono campi dove è sempre stato difficile fare punti: a Capoterra trasferta lunga e difficile da affrontare; Savona dove l’anno scorso i piacentini sono stati sconfitti; Bergamo dove il Piacenza negli anni passati ha collezionato una sconfitta ed un pareggio e dove il Lecco quest’anno ha lasciato il suo punto di bonus offensivo.

Nel testa a testa con Lecco, saranno importantissimi gli scontri diretti ma il passaggio chiave sarà non lasciare punti per strada, perché ogni punto perso, o meglio conquistato, sarà importante per la classifica finale.