Francesca Falleni si aggiudica il secondo memorial Domenico Mazzoni

Francesca Falleni sul trono della Vittorino. La ventiquattrenne tennista dello Junior Milano ha battuto in tre set la friulana Adele Burato, del circolo Comunali Vicenza, nella finale dell’Open “Delta Rem-Assipiacenza, secondo Memorial Domenico Mazzoni”.

“Ho pensato di perdere più volte nel terzo set, perché ero stanca avendo giocato una decina di incontri negli ultimi tre giorni e perché Adele è stata molto brava” le parole della vincitrice. “Io invece non ho mai pensato che il più fosse fatto nemmeno sul 3-1 per me nel terzo set. Davvero complimenti a Francesca” il commento di Burato.

Hanno premiato le due finaliste e il giudice arbitro Stefano Fra’ il presidente della Vittorino Gianluigi Tedesco, il consigliere biancorosso addetto al tennis Bruno Pernigotti, il co-titolare di UnipolSai-Assipiacenza Francesco Marazzi, oltre a Micael Calegari e Angela Braghi in rappresentanza di Delta Rem.

“Siamo molto soddisfatti – ha commentato Tedesco – dell’andamento e del livello tecnico del torneo. Nonostante il maltempo che ha preceduto le gare, siamo riusciti a organizzare l’evento nel modo migliore. Ringrazio per l’operato il giudice arbitro Stefano Fra’ e tutto lo staff della Vittorino”.