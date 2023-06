Inter sconfitto, ma 600 tifosi aiutano l’associazione “Oltre l’autismo”

Nonostante la delusione per la sconfitta il “muro nerazzurro” piacentino ha decisamente supportato con il massimo impegno i propri beniamini. Oltre 600 persone hanno partecipato ieri sera, 10 giugno, all’iniziativa organizzata dall’Inter Club di Piacenza, in collaborazione con Confindustria e associazione “Oltre l’Autismo”. Il maxi schermo installato da Confindustria allo Spazio 2 ha attirato tantissimi tifosi che si sono goduti la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Davvero suggestiva la cornice di pubblico, la maggior parte si è presentata con la maglietta dell’Inter, da Barella a Dumfries, passando per campioni del passato come Zanetti e Vieri. Splendido il prepartita, con l’Inter Club che ha dato vita a una lotteria, tra i vari premi messi in palio anche la maglia di Lautaro Martinez. Una serata che ha anche avuto un risvolto benefico visto che è servita per sostenere l’associazione “Oltre l’Autismo” della presidente Maria Grazia Ballerini. Mattatore il presidente dell’Inter Club Stefano Magistrali, che prima del fischio d’inizio ha salutato i presenti in compagnia del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, grande tifosa nerazzurra. “Abbiamo anche un piacentino che fa l’allenatore, davvero bellissimo…e forza Inter!” ha detto il sindaco ai tifosi riferendosi ovviamente a Simone Inzaghi. Poi fumogeni nerazzurri e via con la partita. “Un clima eccezionale – ha osservato Magistrali – il prepartita è stato fantastico e tutto per una buona causa perché abbiamo deciso di aiutare una realtà importante come Oltre l’Autismo”. Il popolo interista ha incitato la squadra fin dal primo minuto, partita molto bloccata nel primo tempo, ma tanta tensione che non ha però smorzato gli entusiasmi. Più movimentati i secondi 45 minuti, la tifoseria ci crede e urla “Internazionale devi vincere!”, ma il gol di Rodri zittisce tutti quanti. C’è però fiducia, la sensazione è che la squadra di Inzaghi possa recuperare il risultato ed effettivamente arrivano le occasioni nel finale di partita, nessuno può credere a quella clamorosa fallita da Lukaku davanti a Emerson. Finisce così, il rammarico è enorme, ma parte comunque l’applauso che chiude la serata.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà