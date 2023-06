Ciclismo, Linda Ferrari di Bft Burzoni VO2 Team Pink sul podio ad Arcade

Riparte con un podio la stagione su strada della Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina Donne Juniores protagonista oggi in Veneto dopo lo stop di quasi un mese previsto per la categoria dal calendario. Ad Arcade (Treviso), nella gara Donne Open vinta da Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), la “panterina” reggiana Linda Ferrari ha conquistato il terzo posto nella classifica Donne Juniores.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Open Arcade: 1° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo) 112,700 chilometri in 2 ore 55 minuti 1 secondo, media 38,636 chilometri orari, 2° Federica Venturelli (Valcar Travel & Service) a 2 secondi, 3° Serena Brillante Romeo (Valcar Travel & Service), 4° Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo), 5° Giada Borghesi (Team Lapierre – Trentino – Alè), 6° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan), 7° Elisa Valtulini (Canturino), 8° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria), 9° Gaia Segato (Top Girls Fassa Bortolo), 10° Sara Casasola (Born To Win – Zhiraf).

Classifica Donne Elite Arcade: 1° Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), 2° Serena Brillante Romeo (Valcar Travel & Service) a 2 secondi, 3° Cristina Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo), 4° Giada Borghesi (Team Lapierre – Trentino – Alè), 5° Elisa De Vallier (Acca Due O Manhattan), 6° Elisa Valtulini (Canturino), 7° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria), 8° Gaia Segato (Top Girls Fassa Bortolo), 9° Sara Casasola (Born To Win – Zhiraf), 10° Alice Palazzi (Top Girls Fassa Bortolo).

Classifica Donne Juniores Arcade: 1° Federica Venturelli (Valcar Travel & Service), 2° Irene Cagnazzo (Racconigi Cycling Team), 3° Linda Ferrari (Bft Burzoni VO2 Team Pink), 4° Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon), 5° Martina Testa (Canturino 1902).