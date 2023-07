Bimbi, anziani e disabili: lo sport accessibile a tutti di Uisp Piacenza

Il comitato territoriale Uisp di Piacenza (Unione italiana sport per tutti), guidato dal giovane presidente Mattia Cavazzuti e dal segretario generale Roberto Rodio, è in prima linea su diversi fronti per garantire a bambini, anziani e disabili sport, divertimento e soprattutto una sana attività aggregativa. Recentemente i numeri del comitato piacentino Uisp, dopo la frenata dovuta dalla pandemia, hanno ripreso a incrementarsi, con la speranza di crescere sempre di più.

IL SERVIZIO A CURA DI MARCELLO TASSI