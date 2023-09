Tanti sport e divertimento: domani l’evento che chiude la stagione Uisp

Una giornata dedicata al sociale, alle famiglie e ai bambini, insomma, una giornata per tutti. È “PiaceSport”, l’evento che Uisp Piacenza organizza domani a partire dalle 17.00 al Pattinodromo di Corso Europa, un evento aperto a tutti e a ingresso gratuito che rappresenta – tra le altre cose – anche la festa conclusiva dei centri estivi targati Uisp.

“Si tratta – spiega Mattia Cavazzuti, presidente del comitato territoriale Uisp – di un’occasione unica per divertirsi all’insegna dello sport, il tutto con un’attenzione particolare al sociale. Già a partire dalle 15.00, infatti, sarà attivo il servizio di “mototerapia”, un’attività che permetterà alle persone con disabilità motorie, fisiche e sensoriali di poter salire, accompagnati, in sella ad una moto. Quella di domani sarà anche una giornata riservata alle famiglie: oltre alla mototerapia è in programma la festa delle società affiliate a Uisp Piacenza: la festa conclusiva dei centri estivi sarà l’occasione per consegnare un gadget e uno speciale attestato di partecipazione a tutti i bimbi, quest’anno oltre 650, che hanno partecipato ai centri estivi Uisp Piacenza 2023″.

La dimostrazione delle discipline sportive delle associazioni del territorio riempirà di colori e suoni il pattinodromo. Saranno presenti, tra le altre società sportive, ginnastica, atletica, rugby, golf, kung fu, skate, tiro con l’arco, pattinaggio, ciclismo, volteggio equestre, baseball e basket, oltre a tanti altri sport. Infine, per dare un tocco di colore in più, sarà attivo l’Holi Color Party, lancio di colori gratuito per tutti.