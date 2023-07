Rugby femminile, Nazionale sabato a Piacenza contro la Spagna. Sale l’attesa

Il grande rugby internazionale torna a Piacenza, con lo stadio “Walter Beltrametti” che si tingerà di azzurro per accogliere il test match tra Italia e Spagna femminile, valido per le qualificazioni al nuovo WXV.

La nuova stagione dell’Italdonne di Giovanni Raineri prenderà il via da Piacenza, dove sabato 22 luglio alle ore 19.30 la Nazionale Italiana Femminile disputerà il primo test-match della stagione 2023/24 affrontando la Spagna, tredicesima forza del ranking internazionale World Rugby (diretta Sky Sport Arena).

L’incontro di Piacenza segna per Giordano e compagne un primo cruciale passo nella nuova manifestazione annuale in tre fasce “WXV”, istituita da World Rugby a partire dall’autunno 2023.

Il test-match contro le iberiche determinerà se le Azzurre disputeranno la loro prima edizione del WXV nel secondo o terzo gruppo meritocratico. In caso di successo contro le Leonesse, l’Italia giocherà in ottobre in Sudafrica nel WVX 2 insieme a un’altra europea, alla quarta classificata di un torneo di qualificazione tra USA, Canada, Nuova Zelanda ed Australia, ad una Nazionale dell’Oceania, una dell’Asia e una dell’Africa. L’ultima classificata del WXV 2 retrocederà nel WXV 3 nel 2024.

Le Azzurre si ritroveranno a Parma nel primo pomeriggio di domani per iniziare subito la preparazione sul campo della Cittadella del Rugby. Venerdì mattina la comitiva si trasferirà nella vicina Piacenza dove è previsto tra le 10.00 e le 11.00 l’allenamento di rifinitura sul terreno dello stadio di gara.

Di seguito le ventisei le atlete selezionate:

Gaia Buso (Rugby Colorno, esordiente) Beatrice Capomaggi (Iniziative Villorba, 7 caps) Alice Cassaghi (CUS Milano, 2 caps) Giulia Cavina (CUS Milano, esordiente) Alyssa D’Incà (Iniziative Villorba, 16 caps) Giordana Duca (Valsugana R. Padova, 39 caps) Valeria Fedrighi (Stade Toulousain, FRA, 45 caps) Lucia Gai (Valsugana R. Padova, 91 caps) Elisa Giordano (Valsugana R. Padova, 63 caps) Francesca Granzotto (Unione R. Capitolina, 3 caps) Laura Gurioli (Iniziative Villorba, 2 caps) Isabella Locatelli (Rugby Colorno, 42 caps) Veronica Madia (Rugby Colorno, 41 caps) Gaia Maris (Valsugana R. Padova, 20 caps) Aura Muzzo (Iniziative Villorba, 36 caps)

Vittoria Ostuni Minuzzi (Valsugana R. Padova, 24 caps) Alessia Pilani (Rugby Colorno, esordiente) Alissa Ranuccini (Rugby Colorno, 3 caps) Beatrice Rigoni (Valsugana R. Padova, 66 caps) Michela Sillari (Valsugana R. Padova, 79 caps) Emanuela Stecca (Iniziative Villorba, 6 caps) Sofia Stefan (Valsugana R. Padova, 78 caps) Emma Stevanin (Valsugana R. Padova, 6 caps) Sara Tounesi (Sale Sharks, ING, 31 caps) Silvia Turani (Exeter Chiefs, ING, 25 caps) Vittoria Vecchini (Valsugana R. Padova, 18 caps)

Sono invitate a prendere parte agli allenamenti che si terranno il 19 e 20 luglio le seguenti atlete: Sofia Catellani (Rugby Colorno) Mathilde Cheval (Valsugana R. Padova) Alessandra Frangipani (Iniziative Villorba) Sara Negroni (Unione R. Capitolina)