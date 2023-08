Campionato regionale di Aquathlon: oro per la piacentina Vittoria Gallazzi

A Reggio Emilia si sono svolti i campioinati regionali di aquathlon di tutte le categorie giovanili. A trionfare nella categoria Ragazzi è stata la piacentina Vittoria Gallazzi, portacolori del Piacenza Triathlon che si è aggiudicata la gara con il tempo di 8′ 44″. La partenza della gara ha visto una frazione di corsa di 500 metri, dopodichè le atlete sono rientrate in zona cambio per indossare cuffia e occhialini, togliere le scarpe e tuffarsi in acqua per la frazione di nuoto in piscina, dove hanno percorso 200 metri. Terminato il nuoto si è tornati in zona cambio per indossare nuovamente le scarpe e correre gli ultimi 500 metri che hanno condotto Vittoria al traguardo.

