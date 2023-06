Domenica torna l’appuntamento con il triathlon alla diga di Mignano

Domenica 18 giugno torna il classico appuntamento di triathlon in acque libere della provincia di Piacenza. Come ogni anno atleti provenienti dal tutta Italia si sfideranno con i 750 metri di nuoto nel lago di Mignano, quest’anno al massimo livello di capienza, 20 chilometri di bici sulla provinciale della Val d’Arda in direzione Morfasso e infine sui 5 chilometri di corsa in direzione Lugagnano con ritorno nei pressi della diga per il traguardo finale.

Saranno quasi 200 gli atleti al via, con i portacolori piacentini Tania Molinari e Michele Pezzati del Piacenza Triathlon Vittorino grandi favoriti per il titolo provinciale. La gara è anche il “Memorial Alessandro Repetti”, che ricorda la prematura scomparsa dell’allenatore del settore giovanile della società. Partenza alle 13 con chiusura della provinciale già dalle ore 12.30. Iscrizioni aperte fino al 13 giugno.