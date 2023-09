Una straordinaria Tania Molinari trionfa al triathlon di Cremona

Rigenerata dal periodo di riposo, Tania Molinari (portacolori del Piacenza Triathlon Vittorino) è tornata alla vittoria nel triathlon di Cremona, precedendo la giovane Laura Ceddia – portacolori del Triathlon Raschiani – e all’atleta di casa, Gloria Cisotto, del Triathlon Stradivari. Per Tania si tratta dell’ennesimo successo di una stagione da protagonista: anche in questa occasione si è subito portata nel gruppo di testa dopo la prima frazione di nuoto, piazzando negli ultimi 5 chilometri di corsa il miglior parziale di frazione, vincendo in solitaria con un distacco di più di 30 secondi sulla diretta inseguitrice.

