Duathlon “La Primogenita”, oltre 300 atleti da tutta Italia e novità sui percorsi

Sta per iniziare la stagione del triathlon che si aprirà con un appuntamento ormai classico per il nostro territorio. Anche quest’anno Palazzo Farnese sarà infatti teatro dell’ottava edizione del duathlon sprint “La Primogenita”, gara inserita nel circuito nazionale organizzata da Piacenza Sport.

Saranno oltre 300 gli atleti provenienti da tutta Italia che si sfideranno questa domenica lungo le distanze dei 5 chilometri di corsa, 18 in bicicletta e nell’ultimo tragitto di altri 2,5 chilometri di corsa nel cuore della città. Formula che rimane invariata rispetto al passato e che mantiene intatta la suggestiva tradizione della partenza e dell’arrivo a Palazzo Farnese, uno dei monumenti caratteristici della città e che in questo modo potrà essere ammirato da coloro che arrivano da fuori Piacenza.

“Abbiamo variato leggermente i percorsi quest’anno per i lavori in corso presenti – ha spiegato Stefano Bettini di Piacenza Sport – si parte sempre con la frazione di corsa con la zona cambio posta ancora una volta davanti a Palazzo Farnese. La particolarità di questa edizione saranno i gradini che gli atleti dovranno percorrere vicino a San Sisto, per il resto siamo ancora nel cuore della città”.

Tra i piacentini non mancherà la campionessa Tania Molinari, che in passato ha già vinto due edizioni e ora punta al tris. “Sono all’esordio in questa stagione – ha detto la portacolori della TriVittorino – punto al podio, ma in generale a fare del mio meglio perché la concorrenza sarà agguerrita visto che alcune mie avversarie arrivano dalla top ten del campionato italiano assoluto, sarà veramente tosta però spero di ripetermi come negli anni passati”.

La giornata si aprirà alle 10.00 con la consegna dei pettorali nella scuola Mazzini in piazza Cittadella, poi via con le operazioni di briefing e in seguito le partenze, fissate per le 12.30 quella femminile e per le 14.10 la maschile. La gara prevede dunque una prima frazione di corsa di 5 km (due giri sul circuito cittadino partendo da Palazzo Farnese e passando per viale Risorgimento, via XXI Aprile, via Maculani, via Balsamo e ritorno), quindi una seconda in bicicletta da 18 chilometri (quattro giri da Palazzo Farnese lungo tutta via XXI Aprile e ritorno), infine un’ultima di corsa da 2,5 chilometri identica alla prima. Gran finale alle 16.30 con le premiazioni assolute e di categoria sul palco di piazza Cittadella.

Le info sui percorsi