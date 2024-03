A Piacenza 300 atleti per il duathlon “La Primogenita”, Molinari nella top ten

Piacenza si conferma città a misura di duatleta. Anche quest’anno Palazzo Farnese è stato il teatro perfetto per l’ottava edizione del duathlon sprint “La Primogenita”, gara inserita nel circuito nazionale organizzata da Piacenza Sport. Oltre 300 gli atleti provenienti da tutta Italia che si sono sfidati lungo i tre percorsi allestiti nel cuore della città: una prima frazione di corsa di 5 km (due giri sul circuito cittadino partendo da Palazzo Farnese e passando per viale Risorgimento, via XXI Aprile, via Maculani, via Balsamo e ritorno), poi il classico cambio per passare alla seconda in bicicletta da 18 km (quattro giri da Palazzo Farnese lungo tutta via XXI Aprile e ritorno) e infine un’ultima frazione di corsa da 2,5 km identica alla prima fino al taglio del traguardo posto proprio all’ombra di Palazzo Farnese.

LE FOTO DI ANGELA PETRARELLI

Atleti piacentini in gara – Le speranze di conquistare un podio in casa erano tutte riposte in Tania Molinari del Piacenza TriVittorino, inserita nella categoria S2 femminile e vincitrice di due edizioni della “Primogenita” in passato. Presenti tra i piacentini anche altri tre atleti del Piacenza TriVittorino, Alessandra Salento (M3), Mario Colombani (M4) e Marco Consolandi (M3) e i due portacolori del PC Natural Sport Karim Cravedi (S4) e Barbara Dodi (M3). Tania Molinari ha concluso la gara in 58’21” conquistando un sesto posto ed entrando così nella top ten assoluta, vinta da Federica Frigerio del Cus Pro Patria Milano in 54’08”. La campionessa piacentina si è comunque consolata vincendo la propria categoria davanti a Rita Cattaneo del Feniks Seavim Team. 55esima posizione assoluta per Barbara Dodi e 59esima per Alessandra Salento, rispettivamente terza e quarta nella categoria M3, mentre nella classifica maschile, vinta da Andrea Balestreri del Krono Lario Team al fotofinish su Federico Murero del Tri Team Brianza (48’02”570 contro 48’02”852), il migliore è stato Cravedi arrivato 78esimo davanti a Consolandi (161esimo), Colombani (191esimo). Gran finale con le premiazioni sul palco allestito in piazza Cittadella e arrivederci all’edizione 2025 con l’augurio che potrà essere un altro identico successo in termini di partecipazione.