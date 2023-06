Il Triathlon Sprint Lago di Mignano parla piacentino: Molinari sugli scudi

Passano gli anni, ma rimane la regina indiscussa del triathlon piacentino. Domenica da incorniciare per Tania Molinari, l’atleta del Piacenza Triathlon Vittorino è la trionfatrice dell’edizione 2023 del Triathlon Sprint Lago di Mignano – Memorial Alessandro Repetti. Non un appuntamento qualsiasi, la quarta edizione dell’evento è stata quella dei record, con ben 230 iscritti ai blocchi di partenza arrivati da tutto il Nord e Centro Italia. La manifestazione si è inoltre svolta nel ricordo di Alessandro Repetti, storico allenatore di triathlon scomparso prematuramente due anni fa.

Il percorso allestito sul lago di Mignano non ha tradito le attese consentendo di dar vita a una festa per gli atleti in piena Val d’Arda, cominciata con la prima batteria maschile e, a seguire, quella femminile, entrambe su distanze sprint classiche di 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e infine 5 chilometri di corsa. Molinari ha dunque vinto la competizione femminile chiudendo la gara in 1h,05’38”, davanti a Matilde Salati della F.I.Tri., seconda con il tempo di 1h,07’08” e a Martina Dogana della Martina Dogana Trite, terza con il tempo di 1h09’04”.

Poche sorprese invece in campo maschile, con Filippo Trevisani, di Sariano, che ha fatto il bis dopo il successo dello scorso anno: l’atleta della Cus Pro Patria Milano ha battuto tutti ancora una volta terminando la propria gara in 58’42”, niente da fare per Giovanni Pavanello della Eroi del Piave che si è dovuto accontentare del secondo posto con il tempo di 1h, terzo Francesco Macrelli del Cesena Triathlon con il tempo di 1h00’13”.

Ovvia la soddisfazione dell’organizzazione, a cura della società Piacenza Sport. “Abbiamo chiuso le iscrizioni a quota 230 – il commento del presidente Stefano Bettini – siamo molto soddisfatti perché si tratta del record per questo evento, sono numeri mai visti nelle edizioni precedenti.