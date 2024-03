Agricoltura salva, le dighe di Mignano e Molato sono al massimo invaso

Le dighe del Molato e di Mignano sono piene. Entrambi i laghi sono al loro massimo invaso autorizzato. Tradotto vuole dire che gli agricoltori possono tirare un sospiro di sollievo in vista della prossima stagione irrigua. Niente salti mortali per irrigare i campi e niente costi aggiuntivi per prelevare e poi pompare acqua dal fiume Po. Al Molato, dove la situazione lo scorso anno era a dir poco drammatica, si attendeva questo momento da parecchio tempo.

“Sono almeno tre anni che aspettavamo questo momento – dice il presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Bisi -. Basti pensare che lo scorso anno all’inizio della stagione irrigua il lago del Molato era al 40% della sua capacità, il che vuol dire che era praticamente in secca”. Ad oggi il lago del Molato che alimenta la diga di Nibbiano è a 7,6 milioni di cubi di acqua circa, mentre la diga di Mignano è a 9,8 milioni di metri cubi di acqua. Anche per i torrenti le piogge hanno dato un aiuto insperato. Da anni non si vedeva il Tidone a valle.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ