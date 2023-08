Morfasso, grave un centauro uscito di strada con la moto. “Avevo un passeggero”

Un grave incidente stradale è avvenuto verso le 21 di mercoledì 16 agosto sulla provinciale tra Lugagnano e Morfasso, a circa due chilometri dalla diga di Mignano. Un motociclista di 63 anni di Castell’Arquato ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada. Ha subìto un forte trauma toracico e per soccorrerlo sono intervenuti un mezzo del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Morfasso e l’eliambulanza di Brescia, che lo ha trasportato a Cremona.

Prima d’essere caricato il motociclista ha detto ai soccorritori che in sella alla moto c’era un’altra persona, che tuttavia non è stata trovata. Carabinieri e vigili del fuoco hanno setacciato l’area. Verso le 23 le ricerche, rese difficili anche dall’oscurità e dalla zona impervia, non avevano ancora dato risultati.