Conclusi i test IT-Alert nella diga di Mignano: raggiunto l’85% dei destinatari

Si è conclusa oggi anche la seconda giornata di test del sistema di allarme pubblico IT-Alert nella diga di Mignano, in provincia di Piacenza, che ha preso il via alle 10 del mattino e ha coinvolto i comuni di Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro in Cerro, Vernasca, e Villanova sull’Arda.

Il sistema IT-Alert, che trasmette messaggi di allarme via SMS, ha raggiunto l’85% dei destinatari, tra cui cittadini, operatori e volontari, mentre il restante 15% ha segnalato problemi nella ricezione. I test hanno coinvolto 90 “sentinelle”, tra cui operatori di protezione civile e volontari dislocati in punti strategici per raccogliere informazioni e monitorare il corretto funzionamento del sistema. Circa 550 cittadini hanno partecipato compilando il questionario online disponibile al sito www.it-alert.it, fondamentale per raccogliere le informazioni utili a comprendere il corretto funzionamento del sistema, che saranno analizzate nei prossimi giorni. E’ ancora possibile compilarlo fino alle 12 di domani, 6 dicembre.

Dall’altro lato la simulazione del collasso della diga di Santa Maria del Taro in provincia di Parma ha coinvolto l’85% dei destinatari e anche in questo caso nel 15% dei casi il messaggio non è stato ricevuto.

I test proseguiranno il 9 e l’11 dicembre in altre aree dell’Emilia-Romagna.