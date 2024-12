“Rischio collasso per la diga di Mignano”: il 5 dicembre scatta l’alert nel Piacentino

Giovedì 5 dicembre attenzione all’IT-ALERT che scatterà per la simulazione del rischio di collasso della Diga di Mignano nel Piacentino. Prosegue l’attività regionale degli allarmi pubblici.

Sono già stati completati nei territori di Ravenna, Rimini e Ferrara i test di simulazione dell’invio di un messaggio di allarme pubblico IT-Alert ai cittadini che stazionavano o erano in transito in un’area di 3 km dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante coinvolti nella simulazione.

I prossimi appuntamenti in calendario sono giovedì 5 dicembre con la simulazione del rischio di collasso della Diga di Mignano nel Piacentino (comuni coinvolti: di Alseno, Besenzone, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Fiorenzuola D’Arda, Lugagnano Val D’Arda, San Pietro In Cerro, Vernasca, Villanova Sull’Arda) e della Diga di Santa Maria del Taro nel parmense (comuni coinvolti: Bedonia, Tornolo, Varese Ligure).

IT ALERT: DI COSA SI TRATTA

Non c’è da spaventarsi: IT-alert è il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Il messaggio IT-alert, una volta trasmesso, viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza e abbia un telefono cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche.