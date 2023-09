Indice di sportività, Piacenza non brilla. La salvano volley e motonautica

Con 580 punti su 1000 Piacenza viaggia in 29esima posizione, sulle 107 province italiane, nella classifica sulla sportività realizzata dal Sole 24Ore e pubblicata lunedì 11 settembre e che misura la diffusione e la qualità dei sistemi sportivi territoriali. Anche quest’anno l’indice generale è l’esito di 32 indicatori.

Al vertice della graduatoria c’è (ancora) Trento, “grazie alla radicata rete di impianti, alle diffuse relazioni tra sport, economia e realtà sociale – spiega il quotidiano economico – oltre alle consolidate capacità organizzative (leader per attrattività di grandi eventi sportivi) e agli ottimi risultati dei suoi atleti (è seconda negli sport individuali)”.

Attitudini da prendere a esempio per il rilancio del polisportivo piacentino in cittadella dello sport, l’ambizioso progetto della giunta Tarasconi che ha deciso di affidare al Politecnico il compito di redigere un “masterplan strategico in merito all’infrastrutturazione di attività sportive integrate”.

Tornando alla classifica del Sole Trento è seguita da Cremona e Firenze. Fanalini di coda il sud della Sardegna e Isernia.

Ma è negli sport di squadra che Piacenza prende la sua rivincita, piazzandosi al terzo posto. Maluccio invece per quanto riguarda le Strutture sportive (57esima), Sport individuali (60esima) e Sport e società (52esima).

Terza posizione anche per quanto riguarda la partecipazione e i risultati in tornei nazionali e internazionali di volley, e quarto posto nella classifica di auto, moto e motonautica.