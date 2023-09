Polo dello sport, l’idea della giunta: “Strutture connesse”. Primo studio da 50mila euro

Dallo stadio Garilli al Polisportivo Franzanti con piscine, palestre e tennis, fino all’impianto Beltrametti, il pattinodromo e i più recenti campi da padel. Cioè “strutture da connettere e mettere a sistema attraverso un’unica cittadella dello sport, che nell’arco del tempo è sorta spontaneamente nella zona sud di Piacenza”: è l’ambizioso progetto della giunta Tarasconi, che ha deciso di incaricare il Politecnico di redigere un “masterplan strategico in merito all’infrastrutturazione di attività sportive integrate”. Il costo dello studio è di 50mila euro (iva inclusa). L’idea di fondo – annunciata durante il recente ritiro di sindaco e assessori in val Trebbia – è quella di dare organicità e maggiore efficacia allo sviluppo dell’impiantistica sportiva in questa zona urbana.

