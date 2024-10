Polisportivo, ipotesi quattro nuovi campi da tennis: tre coperti e uno polivalente

La notizia è ossigeno per i tennisti piacentini. Il nuovo Polisportivo Franzanti dovrebbe prevedere quattro nuovi campi da tennis, di cui tre coperti e uno polivalente. Con il progetto della Glaukos Verona ancora da chiudere il condizionale è d’obbligo. Ma le indiscrezioni che circolano dicono che i ragionamenti in corso tra il Comune e la società proponente (che per la parte progettuale della riqualificazione si avvale di Sportium che opera in cordata con Blue Factory) vanno proprio in questa direzione. “In questa fase posso solo dire che si sta lavorando per dare una risposta che sia soddisfacente per gli appassionati della racchetta” si è limitato a dire l’assessore allo Sport, Mario Dadati, contattato da Libertà.

Dichiarazioni sibilline che, pretattica a parte, sembrano confermare come la protesta di qualche settimana fa del mondo del tennis piacentino abbia prodotto l’effetto sperato. In una lettera aperta pubblicata da Libertà il 22 settembre scorso i tennisti piacentini non iscritti a circoli privati, insieme al presidente di Tennis Piacenza Cristian Dosi e ai rappresentanti di Tennis Club Farnesiana Matteo Repetti ed Emanuele Polenghi lamentavano che il progetto inizialmente concepito prevedeva la realizzazione di due campi da padel manessuno da tennis.

Una scelta miope, la definivano, “fuori da ogni logica in questo periodo storico”, con l’amministrazione rimasta sorda agli appelli fatti in questi anni per avere più campi da tennis pubblici (oggi ce ne sono solo 7, una miseria) così da soddisfare la richiesta di ore degli appassionati che tra l’altro, complice la Sinner-mania, continuano a lievitare. Un lamento raccolto dall’amministrazione: “Sono consapevole di queste richieste, nei prossimi mesi sarà valutata la fattibilità di eventuali modifiche rispetto alla proposta progettuale al momento in campo tenendo sempre presente che il quadro economico va tenuto in equilibrio” aveva risposto Dadati.

Se le indiscrezioni fossero confermate, il progetto rivisto dovrebbe prevedere quattro nuovi campi, di cui tre con copertura e uno polivalente, oltre ai quattro attuali. Per saperlo si attende la presentazione da parte di Glaukos del progetto definitivo. L’ok alla proposta progettuale, che comprende anche un medical center e un asilo privato, era arrivata dal consiglio comunale il 17 settembre scorso.