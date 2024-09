Tennis, alla Vittorino Samuel Tigani è il nuovo campione italiano Under 11

Era il favorito della vigilia e ha mantenuto le promesse. Samuel Tigani, 3.3 del circolo Md Tennis Team Roma, è il nuovo campione italiano Under 11.

Alla Vittorino da Feltre, che ha ospitato il prestigioso appuntamento, Samuel ha battuto in finale il 3.3 Roberto Cantelmo, vera rivelazione del torneo (6-1; 6-3).

Oltre ai dirigenti della Vittorino e agli sponsor, hanno premiato i finalisti Maurizio Calcagno del settore tecnico della Fitp, Roberto Vitale, vice presidente del comitato regionale Fitp, e Mario Dadati, assessore allo sport del Comune di Piacenza.

Il delegato provinciale Gianni Fulgosi confessa: “Non credevo che gli Under 11 giocassero così bene. Del resto, credo stia pagando la politica della Federazione nazionale, basata su specifiche sollecitazioni ai maestri e alle società per lo sviluppo dei vivai. Sono contento anche della risposta della città, come mi hanno riferito molti genitori riferendosi all’ospitalità”.