“Sports Day” in Piazza Cavalli: prove gratuite di tennis e ginnastica artistica

Un intero pomeriggio per poter provare due discipline come la ginnastica artistica e il tennis a stretto contatto con i nostri campioni che hanno conquistato la massima serie.

Sarà un sabato sicuramente emozionante per i giovani che vorranno partecipare a “Sports Day”, in programma per domani (sabato 7 settembre) a partire dalle 16.00 in piazza Cavalli. L’evento, organizzato da Acrobatic Fitness e dal Tennis Club Borgotrebbia, darà la possibilità ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 3 e i 16 anni di cimentarsi nel tennis e nella ginnastica artistica seguendo i consigli di maestri e istruttori della due società, ma soprattutto sotto l’occhio vigile della squadra maschile di tennis del Borgotrebbia e della squadra femminile di ginnastica artistica dell’Acrobatic, entrambe arrivate in Serie A1.

“Per noi è il primo evento in assoluto organizzato in piazza Cavalli – ha spiegato Federica Grisenti di Acrobatic – negli anni passati avevamo già partecipato alla Placentia Half Marathon proponendo manifestazioni collaterali, ma ora siamo i protagonisti principali ed è quindi una grande opportunità per far conoscere il nostro mondo, specialmente questi due sport che ci stanno dando tante soddisfazioni.

il programma della giornata

La giornata sarà suddivisa in tre slot, dalle ore 16 alle 17.

Dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19 in cui i vari giovani iscritti proveranno sia la ginnastica artistica sia il tennis con i maestri e gli istruttori di Acrobatic e di Borgotrebbia. Inoltre, durante ogni slot ci sarà un’esibizione della nostra squadra femminile di ginnastica artistica che quest’anno è salita in A1, che darà anche qualche consiglio ai partecipanti in compagnia del direttore tecnico nazionale Enrico Casella. Per quanto riguarda il tennis, ci saranno i ragazzi della squadra maschile che hanno conquistato la Serie A1 e i maestri del Borgotrebbia, tutti disponibili per dare le giuste “dritte” ai bambini, che alla fine riceveranno anche un simpatico gadget come ricordo”. Le iscrizioni si potranno fare direttamente in piazza Cavalli a partire dalle ore 15.30, per altre informazioni si può contattare l’Acrobatic allo 0523/452649 oppure il maestro di tennis Lorenzo Garberi al 3392904760.