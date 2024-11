Sinner incontra la piacentina Gardani, rimasta ferita a New York: “È bellissimo averti qui”

Al termine del suo primo match alle Nitto Atp Finals di Torino, Jannik Sinner ha incontrato la piacentina Giulia Gardani, l’istruttrice federale di tennis che ad agosto è stata gravemente ferita a New York. Gardani, in viaggio di nozze con il marito Matteo Maj, era stata investita da un’auto guidata da una donna con problemi psichiatrici, riportando un trauma alla colonna vertebrale. Da allora è costretta su una sedia a rotelle e sta affrontando un lungo percorso di riabilitazione.

Dopo aver superato il terzo turno allo US Open, Sinner le aveva mandato un video di vicinanza, e a pochi mesi da quel messaggio ha avuto la possibilità di salutarla di persona: “Grazie di essere venuti, è bellissimo avervi qui” ha detto il tennista.

Lo scorso aprile, Gardani è rientrata a Piacenza dopo il drammatico incidente, recandosi sul campo da tennis del Circolo Farnesiana, dove lavora come istruttrice federale, per riabbracciare amici e colleghi che l’hanno sostenuta in questo difficile periodo.