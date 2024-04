Giulia Gardani è tornata a Piacenza, ad accoglierla gli amici del Circolo Farnesiana

Giulia Gardani non poteva che scegliere il campo da tennis del Circolo Farnesiana per il suo primo ritorno a Piacenza dopo la terribile vicenda che l’ha suo malgrado vista protagonisti assieme al marito Matteo Maj. Nell’agosto scorso, i due, in viaggio di nozze a New York, furono travolti da un’auto guidata da una donna con problemi psichiatrici, che diresse volontariamente la vettura sulla folla.

Da allora è iniziato per la coppia un vero e proprio calvario. L’uomo riportò serie ferite a una gamba, mentre lei un grave trauma alla colonna vertebrale che la costrinse prima a un delicato intervento chirurgico e poi a una lunga riabilitazione, tutt’ora in corso a Milano.

Ma appena le è stato possibile è tornata a Piacenza, sul suo amato campo da tennis: la 35enne, infatti, è istruttrice federale proprio alla Farnesiana, dove c’erano gli amici del Circolo ad accoglierla e a farle forza.