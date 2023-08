Piacentini investiti a New York, Giulia Gardani risponde bene all’operazione

È accusata di tentato omicidio la donna che nella notte di domenica a New York ha investito sette persone fra cui i piacentini Matteo Maj e Giulia Gardani. Entrambi si trovano ricoverati al Bellevue Hospital dove sono stati operati: Maj ha riportato una frattura alla tibia ed è stato operato per un trauma facciale, mentre la moglie è in condizioni più serie, ma sembra rispondere bene all’operazione.

Imani Lucas, questo il nome della guidatrice arrestata, è accusata di tentato omicidio, aggressione, condotta negligente e omissione di soccorso. La donna, che vive nel New Jersey con i genitori ma lavora a New York, soffrirebbe di un disturbo bipolare con episodi maniacali: disturbo per il quale sarebbe in terapia farmacologica. La ventinovenne stava guidando una Honda Accord: superato un semaforo rosso ha puntato letteralmente l’auto verso il marciapiede su cui in quel momento si trovavano sette persone, travolgendole per poi scappare a tutta velocità.