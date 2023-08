Ernesto Bertuzzi è cittadino onorario di Bobbio. Il suo successo a New York

Quando partì all’alba con la sua mamma Luisa sul ‘bastimento’ qualcuno gli disse in dialetto stretto “Guarda ancora Bobbio una volta, perché non la vedrai più”. Ernesto Bertuzzi, nato nel 1942, aveva tredici anni e quella frase lacerante se l’è incisa dentro, giurando che l’avrebbe smentita con tutto se stesso. L’ha fatto. Quasi mezzo secolo dopo è tornato da milionario e ha comprato casa in piazza Duomo. Da sabato è Cittadino Onorario di Bobbio, conferimento che gli è stato consegnato dal sindaco Roberto Pasquali dopo il via libera di tutto il consiglio.

Bertuzzi a 22 anni già aveva fondato la sua impresa edile a New York che arriverà a contare 400 dipendenti. L’imprenditore, che ha lavorato per Donald Trump e tanti altri, non ha mai conosciuto il padre, che per una vita aveva fatto il mezzadro. “Così, vedete, io ogni mattina fin da bambino mi guardavo allo specchio e mi dicevo “fatti coraggio, vai avanti”, perché non avevo figura paterna cui ispirarmi”, ha confidato con gli occhi ancora di un bambino.