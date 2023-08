Coppia investita a New York, conducente arrestata. Non si esclude l’intenzionalità

E’ stata arrestata dalla polizia la donna di 29 anni che l’altra sera ha travolto sette persone a New York dopo essere passata con il semaforo rosso. Nell’incidente, avvenuto a Manhattan, è rimasta ferita una coppia di piacentini che proprio ieri doveva fare rientro a casa. Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, istruttrice federale di tennis) sono stati condotti in ospedale e sottoposti ad interventi chirurgici. In ospedale sono finite anche altre cinque persone.

Come riferito dai parenti, i coniugi si trovavano a New York per l’ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati anche a Chicago e Boston. Maj ha raccontato a “La voce di New York” che poco prima dell’incidente erano stati all’Empire State Building dove camminavano ogni sera durante la vacanza.

La donna alla guida della Honda Accord dopo l’impatto ha proseguito la corsa per alcuni chilometri finché si è schiantata contro altre vetture sulla Long Island Expressway. Le autorità locali hanno confermato la negatività all’alcool. La donna avrebbe dichiarato di aver chiuso gli occhi e pregato prima di investire i passanti. La 29enne verrà sottoposta ad esame psichiatrico.