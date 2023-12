Nella Bakery Winter Cup trionfa Pistoia. I baby biancorossi chiudono quarti

Si chiude con il quarto posto l’avventura biancorossa nella Bakery Winter Cup, torneo under 14 maschile giunto alla nona edizione e organizzato dalla società della presidentessa Caterina Zanardi. Ieri al PalaFranzanti è stata la volta di tutte le finali nella terza e ultima giornata di gare, un trittico che ha visto otto formazioni darsi battaglia intensamente in ogni giorno sul parquet del PalaFranzanti e del Pala-San Lazzaro. Per la formazione di casa, ieri sconfitta nella finale terzo- quarto posto contro Luino (53-80).

Risultati

Finale primo-secondo posto: Pistoia- Urania Milano 54-48 Finale terzo-quarto posto: Bakery-Luino 53-80

BAKERY: Marcato 2, Pavani 3, Arapi, La Salvia, Sichel, Bertolamei 13, Shijaku 14, Zangrandi 9, Lombardelli 5, Marzaroli 2, Papiri, Fornaro 5. All. Tomassini.

Finale quinto-sesto posto: Argenta- Jesi 73-53 Finale settimo-ottavo posto: Loano- Cus Parma 64-69.