Yama Arashi in evidenza a Sassuolo, sede della seconda fase del campionato regionale Federkombat di kickboxing. In una manifestazione che ha visto alcune defezioni (anche nel team piacentino) di atleti già qualificati al Criterium nazionale, il sodalizio cittadino ha brillato con i propri atleti guidati da Erika Boselli, portando a Piacenza un bottino di 15 medaglie, con 12 ori e 3 argenti a suggellare la trasferta emiliana.

Nelle cinture blu-marroni-nere, i successi portano la firma di Nikol Ilieva (due), Dennis Floridia (due), Alessandro Dallavalle (due), Edoardo Ferrari (due), Linda Barbazza e Matilde Cutaia, mentre Riccardo Bramieri ha centrato il bis nelle cinture gialle-arancioni-verdi. Infine, i tre argenti sono finiti al collo di Ronny Vargas (doppio alloro) e Alessia Erangoli.

Sono già qualificati, invece, nel panorama Junior-Senior Camilla Marenghi, Somaya El Hayek, Andrea Contardi e nel panorama Cadetti Gaia Pappaterra, Nicolò Guarnieri, Layla El Hayek e Kristijan Madzov.

Per la Yama Arashi, il prossimo appuntamento agonistico sarà a Jesolo, sede del Criterium nazionale, dove in palio ci saranno i punti per accedere ai Campionati italiani di kickboxing.